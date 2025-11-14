Alstom gagne un important contrat pour livrer 42 rames Coradia Max en Pologne
Alstom vient d’engranger une nouvelle commande importante : le constructeur a annoncé le 12 novembre avoir signé, avec PKP Intercity, l’opérateur ferroviaire national longue distance de Pologne, un contrat portant sur 42 rames Coradia Max, auxquelles s’ajoutent 30 ans de maintenance complète. La commande d’un montant de 1,6 milliard d’euros comprend une option d’achat de 30 trains supplémentaires.
Publié le 12/11/2025 - Sylvie Andreau
Publié le 15/07/2025 - Francois ENVER