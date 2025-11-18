Transdev s'engage auprès de l'APF "pour une mobilité plus inclusive"

Transdev a annoncé le 18 novembre, dans le cadre du Salon des maires qui se tient à Paris jusqu’au 20 novembre, une convention de partenariat signée avec APF France Handicap pour améliorer les conditions de déplacements des personnes à mobilité réduite. L’objectif est plus précisément d’améliorer l’accessibilité des services de transport gérés par Transdev, de renforcer l’expertise des deux partenaires, de développer des solutions innovantes favorisant l’inclusion ou encore de renforcer les politiques de l’emploi des personnes en situation de handicap dans les différentes filiales du groupe.

Un premier projet a déjà été déployé en Normandie, notamment à Rouen, où les équipes de l’opérateur de transport et d’APF France handicap ont formé des salariés, et tout particulièrement des conducteurs, à la prise en charge du handicap.