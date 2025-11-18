Amandine Thomas-Commin prendra l'an prochain les commandes de Ouigo Espagne
Une page se tourne pour Hélène Valenzuela qui a lancé, en mai 2021, le TGV Ouigo en Espagne, créant la première compagnie ferroviaire concurrente du pays. Elle sera remplacée à partir de janvier par Amandine Thomas-Commin au poste de directrice générale de Ouigo Espagne. Jusqu’alors directrice d’Intercités, la nouvelle dirigeante avait rejoint la SNCF il y a 15 ans. Elle arrive à la tête d’une filiale « en phase de maturité avec la totalité de son plan de transport désormais déployé et un service couvrant déjà 15 destinations ».
Publié le 12/11/2025 - Sylvie Andreau
Publié le 15/07/2025 - Francois ENVER