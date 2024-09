Equipementiers & services – Les véhicules connectés, mouchards 3.0 pour les gestionnaires de flottes

Le leader de l’Internet des objets et des véhicules connectés, Geotab, développe des outils de collecte et d’analyse de données pour les gestionnaires de flottes automobiles, utilitaires ou poids lourds. Et accompagne les entreprises dans leur transition à l’électrique.

Une fois franchies les portes du parking, il n’est pas toujours facile pour un gestionnaire de flotte de disposer d’informations précises, et en temps réel, sur les véhicules déployés sur les routes. Qui est au volant ? Quel type de conduite ? Où est le véhicule ? Consommation d’énergie, état des pneumatiques, échéances d’entretien ? Quelle que soit leur activité, transport de marchandises ou de personnes, publiques ou privées, de nombreuses entreprises naviguent à vue.

Le canadien Geotab a développé des outils et services pour tenter de répondre aux besoins des gestionnaires de flottes automobiles. Fondé en 2000, il est aujourd’hui présent dans 156 pays, et sur le marché français depuis cinq ans. Ses clients, en France et à l’international, forment un panel assez varié : entreprises de transport à la demande, de personnes handicapées ou à mobilité réduite, spécialistes de la logistique, mais aussi des mastodontes du fret comme DB Cargo avec ses 10 000 véhicules connectés. Cette diversité de clients, Geotab la doit aussi bien à la simplicité de ses équipements – un simple boîtier connecté – qu’à la palette des services proposés. Ce boîtier, développé en R&D au siège de l’entreprise à Toronto, permet de faire remonter une mine d’informations. Le petit instrument standardisé s’adapte à tous les vé...