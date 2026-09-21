InnoTrans, 30 ans de rencontres au sommet

Berlin accueille du 22 au 25 septembre le salon mondial de l’industrie ferroviaire. Une nouvelle édition placée sous le signe de l’engouement pour le ferroviaire.

Avec près de 3 000 exposants, représentant une soixantaine de pays, le salon InnoTrans, qui se tient tous les deux ans à Berlin, est une manifestation à part. Ils étaient près de 170 000 visiteurs venus de 133 pays lors de la dernière édition, illustrant le caractère incontournable du salon.

L’édition 2026, qui se tient du 22 au 25 septembre, marquera également les 30 ans de la première foire internationale organisée en 1996. Un anniversaire marquable puisque InnoTrans avait déjà fait le plein plus de six mois avant l’ouverture de la manifestation.

En 2024, plus d’une centaine de véhicules avaient été présentés, sur plus de 8 km de piste, il devrait y en avoir au moins autant cette