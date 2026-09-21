Yves Metz élu président de Syntec-Ingénierie

Yves Metz, président d’Ingérop et vice-président de Syntec-Ingénierie, a été élu le 17 septembre à la tête de la fédération professionnelle de l’ingénierie.

Cet ingénieur de l’École Polytechnique, du corps des Ponts et Chaussées et titulaire du MBA du Collège des Ingénieurs remplace Michel Kahan qui était depuis 2023 à la tête de Syntec-Ingénierie. La fédération avait lancé début 2024 sa feuille de route autour de quatre priorités, allant de la transition écologique et énergétique à la transformation numérique, en passant par la nouvelle donne industrielle et les talents de demain. Le mandat d’Yves Metz s’inscrit dans la continuité de ces engagements, indique l’organisation professionnelle.