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lock 17 millions de Français en situation de précarité de mobilité

Publié le 21/09/2026 à 12h02
Le covoiturage constitue un moyen de « transport en commun » alternatif dans les zones mal desservies par les transports publics. © Alikaphoto/Klaxit

Les renoncements aux déplacements ne représentent pas un phénomène marginal en France. Selon la quatrième édition du baromètre des Mobilités du Quotidien (BMQ), réalisé par Ipsos bva auprès de 13 400 personnes pour le compte de Wimoov, 17 millions de Français sont aujourd’hui en situation de précarité mobilité. Soit 31 % de la populat

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