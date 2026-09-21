17 millions de Français en situation de précarité de mobilité
Les renoncements aux déplacements ne représentent pas un phénomène marginal en France. Selon la quatrième édition du baromètre des Mobilités du Quotidien (BMQ), réalisé par Ipsos bva auprès de 13 400 personnes pour le compte de Wimoov, 17 millions de Français sont aujourd’hui en situation de précarité mobilité. Soit 31 % de la populat
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Publié le 11/03/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 13/10/2025 - Marie-Hélène Poingt