L’avenir des trains d’équilibre du territoire en question

L’Etat, en tant qu’autorité organisatrice des lignes de TET, a mené une étude technique approfondie sur les trains de jour et de nuit. Ses services ont identifié de nouveaux corridors ferroviaires et évalué le financement nécessaire pour renouveler le matériel roulant. Le rapport, qui porte une vision ambitieuse, est désormais devant le Parlement. Reste à savoir quelle suite lui sera donnée.

Un rapport gouvernemental portant sur le développement de nouvelles lignes de trains d’équilibre du territoire (TET) de jour et de nuit a été déposé le 20 mai au Parlement pour faire l’objet d’un débat. « Pour les trains de jour, il s’agit d’apprécier quelles adaptations du réseau seraient opportunes, sans remettre en cause l’équilibre issu des accords de reprise d’anciennes lignes de TET par les régions », indique le ministère des Transports.

Trois nouvelles lignes ont été identifiées :

Metz – Lyon – Grenoble, Toulouse – Lyon et Nantes – Rouen – Lille, auxquelles s’ajoutent Orléans – Clermont – Lyon et la transversale sud prolongée jusqu’à Nice (Bordeaux – Nice).

En revanche, trois corridors également étudiés n’ont finalement pas été retenus : il s’agit des corridors Lille – Lyon (en raison notamment d’un potentiel de trafics pas suffisant), Bordeaux – Lyon (où il y aurait peu de trafics interrégionaux et où une offre de nuit semble plus pertinente) et Strasbourg – Lyon (bénéficiant déjà d’une offre ferroviaire satisfaisante, ne nécessitant pas une offre TET complémentaire qui risquerait de plus de fragiliser la desserte TGV).

Pour le matériel roulant, les auteurs du rapport préconisent de recourir aux trois ...