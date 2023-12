L’essor du vélo d’entreprise

Soucieuses d’encourager des modes de déplacements durables, de plus en plus d’entreprises proposent à leurs salariés d’utiliser des bicyclettes pour leurs trajets domicile-travail. Elles peuvent apporter une aide financière aux cyclistes ou bien acheter ou louer des vélos pour constituer une flotte mise à la disposition de leurs salariés. Tour d’horizon sur les possibilités offertes par les acteurs du vélo.



Encouragé par les pouvoirs publics, le marché des vélos d’entreprise est en pleine ascension. Azfalte, BeeToGreen, Bee.Cycles, Cyclez, Green On, Oribiky, Starbolt, Tandem, Tim Sports, Zenride sont quelques-uns des opérateurs de vélos de toutes tailles à s’être positionnés sur ce marché, certains depuis plusieurs années, d’autres beaucoup plus récemment. Avec une approche différente et des cibles variées, allant des grands groupes du CAC 40 à des TPE ou PME, en passant par les collectivités, ils affirment répondre à une demande de plus en plus forte d’entreprises soucieuses de promouvoir une mobilité durable. « Pour certains de nos clients, proposer des vélos à leurs salariés est un élément clé de leur marque. C’est le cas par exemple de Back Market [électronique reconditionné], Alan [assurance en ligne], ou Phénix [redistribution de produits alimentaires à durée de vie limitée] », commente Édouard Atger, un des fondateurs, avec Ugo Annicchiarico, de Starbolt, entreprise créée en 2018, qui propose des scooters, des trottinettes et des vélos électriques. La demande vient aussi des salariés eux-mêmes. Veolia a ainsi pris la décision, il y a deux ans, de participer financièrement à la ...