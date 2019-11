Nos années Pepy

Nommé, en 2008, Président de la SNCF, Guillaume Pepy engage l’entreprise sur de multiples fronts : développement du trafic voyageurs, priorité aux trains du quotidien, digitalisation, incursion dans les nouvelles mobilités et internationalisation… A la manœuvre pour unifier SNCF Réseau et Mobilités, il part en ayant mis sur les rails cinq nouvelles sociétés et de nouvelles conditions de travail dans le groupe. Portrait d’un président dont l’histoire se mêle à celle de la SNCF.

« Guillaume Pepy ? Mais de quel Guillaume Pepy parlez-vous ? Il y a autant de Guillaume Pepy que de jours de l’année », disait, un jour, à des journalistes, Frédéric Cuvillier, ministre des Transports. Un portrait à 365 facettes dépassant nos compétences et notre pagination et mettant à mal la patience du lecteur, on se contentera de quelques traits au fil d’une longue histoire.

François Dumont