Sifer 2021. La filière ferroviaire croit en son avenir

La douzième édition du salon ferroviaire SIFER s’est tenue fin octobre. Le rendez-vous biennal de Lille a ainsi permis à toutes les spécialités de la filière ferroviaire de se retrouver pour la première fois en France depuis plus d’un an et demi.

Dossier réalisé par Patrick LAVAL

Au total, plus de 7 600 personnes (4 100 visiteurs, mais aussi des exposants, leurs invités, des VIP et les organisateurs) ont parcouru les halls de Lille Grand Palais du 26 au 28 octobre. Trois journées pour rencontrer plus de 300 exposants de 13 pays différents (16 % d’entreprises étrangères) lors de cet événement qui est de facto « le seul rendez-vous international français de la filière ferroviaire ». Mais aussi pour assister à des discours inauguraux, ainsi qu’à une vingtaine de présentations, tables rondes ou conférences, dont celle donnée par le nouvel entrant Railcoop. Bref, pour renouer ou enrichir son réseau de relations après un an et demi de distanciation imposée par les circonstances.

Si 73 des exposants venaient pour la première fois (en particulier, 16 entreprises occitanes spécialisées en aéronautique étaient présentes « pour créer de la synergie avec les acteurs du ferroviaire »), nombre d’habitués étaient de retour, que ce soit SNCF Réseau ou les exposants des grands stands de la région Hauts-de-France, des CCI Bourgogne-Franche-Comté et Seine-et-Marne, de DEV’UP Centre-Val de Loire ou d’AD’OCC Invest & Trade Occitanie. Les panneaux de voie typiques du Sifer étaient bien posés dans ...