RNTP. Le transport public se réinvente à Toulouse

Les Rencontres nationales du transport public (RNTP), qui doivent se tenir du 28 au 30 septembre à Toulouse, marquent le retour d’une manifestation « en présentiel ». Conjuguée aux congrès du GART et de l’UTP, cette édition 2021 sera l’occasion d’esquisser de nouvelles perspectives

pour la profession. Tour d’horizon de ce que préparent les acteurs du transport public et de ce qui sera visible sur le salon.

Dossier réalisé par Philippe-Enrico Attal

Près de deux ans qu’ils l’attendaient ! Les professionnels du transport public se donnent rendez-vous aux Rencontres Nationales à Toulouse. Depuis la dernière édition, à Nantes en 2019, aucune manifestation d’importance n’a pu être organisée autrement qu’en virtuel. Pas idéal pour se rencontrer et échanger avec ses partenaires et prospects.

Cette édition 2021 est donc l’occasion de faire le bilan alors que les activités se sont bien sûr poursuivies. De nouveaux véhicules, de nouvelles technologies, mais aussi des offres et des services ont été développés pour répondre aux mieux aux besoins des clients, collectivités, opérateurs, voyageurs… Une belle opportunité de les présenter à l’ensemble de la profession. Et l’occasion de percevoir les nouvelles tendances du marché. On s’attend à voir, cette année encore, dans les allées du MEETT, le parc d’exposition de la Métropole toulousaine, une large gamme de véhicules « propres », roulant à l’électricité ou à l’hydrogène, ainsi que de nouvelles possibilités offertes par le digital. C’est é...