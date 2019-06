Spécial UITP – Bus et cars : la transition énergétique vue par les constructeurs suédois

Reflets du « high-tech » à la mode scandinave, les deux constructeurs de véhicules industriels Scania et Volvo continuent de porter très haut les couleurs de la Suède dans le monde entier. En particulier, leurs autocars et autobus – conçus à Södertälje (dans le comté de Stockholm) pour le premier et à Göteborg, pour le second – jouissent d’une réputation de grande robustesse et d’excellente finition. Les deux constructeurs n’en ont pas moins développé des spécificités propres qui forgent aujourd’hui leur identité. Ainsi, Scania est le spécialiste mondial du bioéthanol et de l’alternative aux énergies fossiles, tandis que Volvo a abandonné, il y a dix ans, le « pur diesel », pour pouvoir se consacrer pleinement à l’électromobilité.