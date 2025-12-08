Territoires oubliés et sûreté au cœur des débats des RNTP

Les Rencontres nationales du transport public, qui se sont tenues du 4 au 6 novembre à Orléans, ont accueilli quelque 8000 visiteurs. Parmi les temps forts, des discussions autour des enjeux de la concurrence, la sécurité, la desserte des territoires périphériques ou encore la contribution des usagers au financement des transports. Autant de thèmes qui seront aussi certainement repris par la campagne des municipales qui commence.

Cohésion sociale et sécurité. Deux des thèmes forts des campagnes municipales qui démarrent, se sont invités aux rencontres nationales du transport public (RNTP). Elles s’étaient ouvertes le 4 novembre à Orléans et se sont terminées le 6 novembre, laissant une partie des intervenants rejoindre Versailles pour le congrès de l’association Régions de France, autre temps fort de cette fin d’année. En 2026, c’est à Paris que se retrouveront les acteurs du transport public, du 9 au 11 juin, pour la première édition de Mobco, nouveau nom commun aux RNTP et au salon européen EuMo Expo programmé du 9 au 11 juin Porte de Versailles à Paris.

La sûreté mise en avant

Le ton « sécuritaire » a été donné dès le discours inaugural du ministre des Transports, Philippe Tabarot. Habitué ces derniers temps à évoquer les sujets de financement devant les professionnels, il a changé de registre et regretté que six mois après la publication de la loi de sûreté ferroviaire, les décrets d’application ne soient toujours pas signés, pour cause de texte « coincé » à la Cnil. Ce « grand défi sécuritaire » pour les transports a également été au centre de plusieurs tables rondes et l’occasion de quelques prises de parole virulentes, comme celles du maire d’Orléans Serge Grouard, hôte de la manifestation qui a réuni environ 8000 visiteurs et exposants.