Le nombre de circulations des trains a été abaissé progressivement. Le 20 mars, il ne représentait plus que 15 % du total pour les TGV, 35 % pour les Transilien, 14 % pour les Intercités et les trains de nuit ont été supprimés. Sur les liaisons internationales, Thalys et Eurostar assurent 20 % des circulations.

Selon Didier Mathis, la baisse de la fréquentation est désormais très forte : « Dans la gare de Paris Saint-Lazare, on a constaté un taux de fréquentation de 10 à 15 % par rapport à d’habitude. Et même de 5 % en dehors des heures de pointe », indique le secrétaire général de l’Unsa-Ferroviaire.

Dans les régions, le taux de TER en circulation atteint 25 %. En dehors de l’Ile-de-France, quasiment toutes les régions ont mis en place un plan de transport « pandémie », indique une porte-parole de la SNCF. Ces scénarios sont définis en amont avec le secrétariat d’État aux Transports pour être appliqués en cas d’urgence sanitaire, précise-t-elle.

De source régionale, à partir de ce week-end, le pourcentage de circulations pourrait encore être réduit, autour de 15 % (avec quelques circulations le matin et le soir) et perdurer jusqu’à la fin du confinement.

Le transport ferroviaire de fret est moins impacté. Selon Didier Mathis, 56 % du trafic est assuré. Les plans de transport sont adaptés en fonction du personnel disponible, notamment des horairistes qui doivent, de surcroît, s’assurer de respecter les gestes barrière, notamment les distances de sécurité, ajoute le responsable syndical.

M.-H. P.

Rappel des mesures mises en place pour protéger les voyageurs et ses salariés, selon Didier Mathis :