IDFM lève une option sur 19 rames MP14 pour la ligne 11

Alstom fournira 19 rames MP14 de 5 voitures avec cabine de conduite pour la ligne 11 du métro parisien, exploitée par RATP. D’un montant total de 132 millions d’euros, financé à 100 % par Île-de-France Mobilités (IDFM), cette levée d’options s’inscrit dans le cadre du marché MP14 signé en mars 2015 entre la RATP (mandatée par IDFM) et Alstom.

Le marché MP14 porte sur la livraison d’un maximum de 217 trains MP14 sur 15 ans pour un montant total de plus de 2 milliards d’euros. Sur ce total, la tranche ferme concernait 35 rames à conduite automatique de 8 voitures pour la ligne 14, dont les premières sont entrées en service en octobre dernier (une vingtaine de rames devraient être livrées d’ici la fin de l’année). Une première tranche conditionnelle de 20 rames à conduite automatique de 6 voitures avait été levée en janvier 2017 pour la ligne 4, dont les premières sont aux essais. Une deuxième tranche conditionnelle de 20 rames de 5 voitures avec cabine de conduite avait été levée en février 2018 pour la ligne 11, dont la première doit entamer des essais de validation sur voie RATP cet été.

Les rames MP14 destinées à la ligne 11 se distinguent de celles pour les lignes 4 et 14 par leur cabine de conduite, qui « a bénéficié du retour d’expérience des cabines de générations précédentes », souligne Alstom : « leur design est doté des dernières avancées en matière d’ergonomie et a été validé par les conducteurs RATP et les médecins du travail ». Côté voyageurs, le changement sera également notable : en particulier, le MP14 devrait être « 40 % plus silencieux » que les rames actuelles MP59 de la ligne 11.

