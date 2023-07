20 ans DRH à la SNCF : le bilan de François Nogué

Directeur des Ressources humaines de la SNCF pendant 20 ans (avec une interruption de cinq ans), François Nogué a quitté l’entreprise le 30 juin après avoir fait valoir ses droits à la retraite. Pour Ville, Rail & Transports, il dresse un bilan de son expérience et de la situation sociale du groupe.

Ville, Rail & Transports : Quel bilan tirez-vous de vos 20 années passées à la SNCF ?

François Nogué : L’entreprise s’est transformée en l’espace de 25 ans. Et le rôle du directeur des Ressources humaines est devenu très différent de ce qu’il était en 2006 quand je suis entré à la SNCF. A l’époque, la SNCF était un EPIC (Etablissement public industriel et commercial) très endetté et très centralisé. Elle est devenue un groupe moderne, diversifié dans tous les secteurs de la mobilité et des transports (voyageurs et marchandises), avec une activité bien sûr centrée sur la France, mais aussi étendue à l’international.

Désormais, la direction générale du groupe définit un cadre social, a un rôle d’impulsion et d’harmonisation. A l’intérieur du groupe, chaque société est à la manœuvre sur les sujets opérationnels, sur les sujets du quotidien. Ces sociétés gèrent leurs propres recrutements, leurs formations, leurs relations sociales…

VRT : Les organisations syndicales se sont-elles aussi transformées ?...