La poutre tombée sur les voies du RER C a été évacuée

Découpée par tronçons, la poutre coffrante, tombée le 1er décembre sur les voies du RER C, au sud de la gare d’Austerlitz, a été complètement retirée le 10 décembre. L’opération a été particulièrement compliquée pour évacuer cette poutre de 370 tonnes, en forme de U, 45 mètres de long et 3 de haut, brisée en trois et qui provient du chantier de la ZAC Paris Rive Gauche. Un chantier mené par un groupement d’entreprises comprenant Léon Grosse (mandataire) – Freyssinet (groupe Vinci) et piloté par la SEMAPA (Société d’aménagement de la ville de Paris). « 150 compagnons sont mobilisés sur ce chantier, 24 h sur 24 h et 7 jours sur 7 depuis l’incident », précisait Christian Lacroix, président de Freyssinet France, le 7 décembre, près du chantier.

