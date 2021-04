180 millions d’euros pour rénover 62 TER en Nouvelle-Aquitaine

Alain Rousset, président de la Nouvelle-Aquitaine et Jean-Pierre Farandou le PDG de la SNCF ont signé le 30 mars, au Technicentre Charentes-Périgord à Périgueux, un protocole d’accord pour la réalisation des opérations mi-vie de 62 rames AGC.

Avec cette opération mie-vie, les rames TER vont être entièrement révisées et rénovées afin de leur permettre de circuler à nouveau durant 15 à 20 ans. Les 62 automoteurs aquitains de grande capacité (dix B8 2500 et cinquante deux B8 1500) roulant depuis près d’une vingtaine d’années vont profiter de plus de 600 000 heures de travail pour retrouver une nouvelle jeunesse entre 2024 et 2030. Le conseil régional engage près de 180 M€ dans ce projet.

...