Il n’y aura pas d’augmentation de tarifs sur les trains grandes lignes en 2022

Les tarifs des billets de train sur les grandes lignes n’augmenteront pas en 2022, a annoncé le 22 novembre Christophe Fanichet, interrogé sur la chaîne de télévision franceinfo. Sur les TER, « ce sont les régions qui fixent les tarifs« , a rappelé le PDG de SNCF Voyageurs.

« En 2020 et 2021, on n’a pas augmenté nos prix, je dirais même qu’on les a baissés« , a-t-il affirmé. L’année 2021 a été marquée par une volonté de l’entreprise ferroviaire de simplifier sa gamme de prix, souvent critiquée comme opaque, avec notamment la fusion des cartes de fidélité en une seule. Cette nouvelle carte Avantage serait un « énorme succès » selon lui : « On en vend 8.000 par jour, deux fois plus que l’an dernier à la même époque. Il y a déjà aujourd’hui trois millions de Français qui l’ont dans leur poche« . Cette carte annuelle à 49 euros permet d’obtenir des tarifs plafonnés « jusqu’à la dernière minute » s’il reste des places.