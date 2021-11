Pascal Lupo nouveau président de Rails et histoire

Pascal Lupo a été désigné le 16 novembre président de Rails et histoire. Egalement rédacteur en chef de la Revue Générale des Chemins de Fer (RGCF), il remplace à ce poste David Azema qui a démissionné mais reste administrateur de l’association.

Le nouveau président continuera, dans la lignée de son prédécesseur, à valoriser l’histoire des chemins de fer et ses perspectives, et à travailler avec le secteur de la recherche et de l’enseignement, comme le fait Rails et histoire depuis 1987, en réunissant les professionnels du rail, les chercheurs et tous les passionnés du ferroviaire.