Le Grand port maritime de La Rochelle poursuit sa coopération avec Europorte

Europorte assurera la gestion, l’exploitation et la maintenance de l’infrastructure ferroviaire du port maritime de La Rochelle dans les prochaines années. Le sixième grand port maritime français vient en effet de renouveler sa confiance à la filiale du groupe Getlink pour une durée de 4 ans, renouvelable une fois.

Présent depuis 2012 à La Rochelle, Europorte se voit confier, avec le nouveau contrat, de nouvelles missions qui concernent l’ingénierie, la maîtrise d’œuvre et l’environnement. L’entreprise ferroviaire va accompagner le Port dans son projet stratégique 2020-24 notamment autour du développement du ferroviaire et la poursuite de la dynamique de report modal.

Le trafic ferroviaire du port de La Rochelle a crû de près de 70 % depuis 2012, pour atteindre 1,7 million de tonnes en 2019 et une part modale de 17 %, soit l’équivalent de plus de 94 000 camions retirés des routes et près de 40 000 tonnes de CO 2 évitées.

Dans le cadre de ce contrat, Europorte met à disposition du Port une équipe dédiée et a créé localement un poste de Planificateur maintenance et exploitation.