376 millions pour l’achat de rames régionales pour les liaisons avec l’Allemagne

30 rames régionales Coradia bimodes Alstom (ici en livrée Provence-Alpes-Côte d'Azur) vont être commandées par la région Grand Est et les Länder de Sarre, de Rhénanie-Palatinat et du Bade-Wurtemberg.

Le conseil régional du Grand-Est a approuvé le 5 juillet l’acquisition de 30 rames régionales Coradia bimodes (Alstom) destinées à ses services transfrontaliers. Le projet représente un projet d’investissement de 376 millions d’euros partagé avec les Länder de Sarre, de Rhénanie-Palatinat et du Bade-Wurtemberg.

Ces rames entreront en service sur la ligne réactivée entre Metz et Trèves, ainsi que sur les lignes transfrontalières en direction de Karlsruhe et sur les axes franco-allemands au départ de Strasbourg. Le nouveau matériel roulant permettra de quadrupler l’offre ferroviaire sur les sept lignes régionales existantes entre la France et l’Allemagne. « Ces dessertes sont essentielles pour favoriser l’accès aux bassins d’emploi dans les régions voisines », rappelle David Valence, vice-président de la région Grand Est en charge du Transport.

