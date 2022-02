A New York, les agents de la MTA face au blizzard

La tempête hivernale « Kenan » a touché le 29 janvier le Nord-Est des Etats-Unis, apportant blizzard, averses de neige et froid polaire. Des rafales de vent pouvant atteindre 120 km/h ont été enregistrées par le service météo national (NWS). L’état d’urgence a dû être décrété dans les Etats de New York et du New Jersey, les autorités déconseillant notamment d’éviter les trajets non essentiels.

Les agents de la Metropolitan Transportation Authority (MTA), l’exploitant des transports publics new-yorkais, étaient en première ligne pour lutter contre les effets de la tempête sur le réseau. Les lignes souterraines du réseau de métro n’ont pas été affectées par la tempête, mais plus de 350 km de voies extérieures à travers la métropole l’ont été.

Les agents ont assuré le pré-positionnement des machines de déneigement, tandis que les quais et les escaliers des stations ont été salés pour éviter les mauvaises chutes. Ils ont dû travailler sans relâche, jour et nuit, pour tenter de maintenir le service sur l’ensemble du réseau de transport en préservant la signalisation, les aiguillages et le troisième rail.

Le réseau Metro-North Railroad de MTA qui dessert la banlieue nord de New York et une partie du Connecticut a été partiellement fermé. Tandis que le réseau du Long Island Rail Road (LIRR), où circulent les trains de banlieue qui desservent 124 stations à l’est de la métropole, a dû suspendre complètement les circulations pour déneiger les voies. Le service a pu être rétabli à temps pour l’heure de pointe du lundi matin. A Long Island, près de 50 cm de neige étaient tombés en quelques heures…

S. D.