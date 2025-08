Alstom va fournir le système de signalisation qui équipera des stations de métro à Singapour

Alstom a remporté un contrat auprès de la Land Transport Authority de Singapour prévoyant la fourniture du système de signalisation CBTC Urbalis pour les stations de la ligne East West, qui seront connectées à l’extension de la ligne Thomson-East Coast (TELe). « Ce système permet une exploitation sans conducteur et de grande capacité », indique dans un communiqué le constructeur français en rappelant que le système CBTC Urbalis fonctionne déjà sur la ligne TEL à Singapour, « tandis que son partenaire ST Engineering Urban Solutions Ltd. livrera le système de communication de données et équipera les quais de portes palières ».