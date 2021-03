Annulation du Sommet mondial de l’UITP 2021

L’Union internationale des transports publics (UITP) et le ministère des Transports (DoT) de l’Etat australien de Victoria ont pris la décision d’annuler le prochain Sommet mondial des transports publics « en raison des restrictions actuelles pour les voyages internationaux, liées à la pandémie de coronavirus ». En juillet dernier déjà, la date de l’édition 2021 du principal événement mondial dans le domaine des transports publics, qui devait se tenir à Melbourne, avait été reprogrammée en décembre pour la même raison. L’UITP et le DoT de Victoria ont finalement convenu que cette annulation était « la meilleure option pour toutes les parties concernées ».

Le Sommet de l’UITP étant un événement biennal, place à l’édition 2023, qui devrait donc se tenir à Barcelone au mois de juin. Pour autant, l’UITP, dont « le lien avec la ville et le DoT reste fort », se réserve « la possibilité d’organiser le Sommet à Melbourne à l’avenir » et remercie également le Melbourne Convention Bureau « pour son soutien continu ». « Melbourne aurait été un endroit merveilleux pour accueillir le Sommet mondial des transports publics de l’UITP », ajoute Mohamed Mezghani, Secrétaire général de l’UITP, « mais je sais que notre collaboration avec nos membres et collègues en Australie et en Nouvelle-Zélande se renforcera dans les mois et les années à venir ».

