Accord entre Alstom et Plastic Omnium pour stocker l’hydrogène embarqué des trains

Alstom et l’équipementier automobile Plastic Omnium ont signé un protocole d’accord portant sur le développement de systèmes de stockage d’hydrogène « haut de gamme » destinés aux trains. Dans le cadre de cette collaboration, les deux partenaires ont d’ores et déjà mis en place une équipe spécifique pour assurer le développement technique et commercial de solutions de stockage d’hydrogène embarquées, « à la fois innovantes et compétitives », destinées au marché ferroviaire. A l’issue des phases de développement, Alstom et Plastic Omnium estiment pouvoir lancer dès 2022 des stockages destinés à des trains à hydrogène pour les transports régionaux en France et en Italie.

