Au moins quatre morts et une quinzaine de blessés graves dans un accident de train en Allemagne

Au moins quatre personnes sont mortes et plusieurs dizaines ont été blessées, ce vendredi 3 juin vers 12 h 15, lors du déraillement d’un train régional au niveau de Burgrain, dans les Alpes bavaroises, au nord de Garmisch-Partenkirchen. Le train venait de quitter cette station de sports d’hiver en direction de Munich.

La chaîne de télévision n-TV a montré les images impressionnantes d’une rame tractée dont plusieurs voitures, à deux niveaux, avaient déraillé sur la voie unique, à l’exception de la caisse attelée à la locomotive. Ce matériel roulant porte la livrée DB Regio (filiale de la DB pour les trains régionaux).

Plusieurs médias locaux évoquent la forte affluence d’élèves rentrant chez eux avant le week-end de la Pentecôte. Dans les heures suivant le déraillement, 60 personnes blessés, dont 16 grièvement, faisaient l’objet d’examens, selon un porte-parole du Palais du justice de Garmisch-Partenkirchen. De nombreux policiers et de militaires étaient présents sur les lieux : ils avaient été déployés pour préparer et sécuriser le site où doit se tenir fin juin le prochain sommet du G7, et qui se situe à une dizaine de kilomètres de là.