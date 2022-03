Avec l’arrivée de Bernhard Hoffmann, Ermewa veut développer le segment intermodal

Depuis le 1er mars, Bernhard Hoffmann est responsable du Segment Intermodal d’Ermewa, un poste nouvellement créé par la société de location de wagons dont le siège est à Paris. Cet ancien de Hamburg Port and Logistics (HPL), qui a notamment aussi travaillé pour DB Cargo et VTG Rail Logistics, est également chargé de la coordination des ventes des wagons intermodaux. »A 49 ans, il est un expert des marchés du transport multimodal ainsi que des opérateurs et des entreprises de transport ferroviaire en Europe« , explique Ermewa qui veut faire de cette activité l’une des priorités pour les années à venir.

