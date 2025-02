Cela ressemble à une grande désertion : de plus en plus d’entreprises, de collectivités, de personnalités quittent la plateforme X (ex-Twitter) après les dérapages de son propriétaire, Elon Musk. Le département des Landes ou la région Bretagne l’ont annoncé mi-janvier. Quelques jours après, c’était au tour de Grand Est. Son président, Franck Leroy (divers droite), a précisé à l’AFP « désactiver » son compte personnel X et celui de la collectivité qu’il préside, en expliquant que « les évolutions récentes, à la fois des prises de position d’Elon Musk inacceptables sur certains scrutins européens, notamment en Allemagne où il apporte un soutien appuyé à des néonazis, et des algorithmes mis en place encouragent le développement des fake-news et des thèses complotistes« .

La Ville de Paris a elle aussi choisi de franchir le pas en janvier. Patrick Bloche, premier adjoint à la maire de Paris, a expliqué à l’AFP que « par le biais de ses algorithmes, la toxicité croissante de X empêche tout débat public équilibré et serein« ,

Des organismes comme France Nature Environnement et la CFDT ont également quitté X pour publier sur Bluesky ou sur Threads.

Dans le monde des transports, rien ne bouge

Dans le monde des transports en revanche, rien ne bouge. Ou si peu. Les quatre plus grands opérateurs (SNCF, RATP, Transdev et Keolis) avancent des arguments comparables. Les clients et les élus sont sur X, il faut donc y rester.

SNCF Voyageurs par exemple, suivi par 211 000 abonnés sur X n’a pas de projet d’en partir, nous explique-t-on. « Nous sommes présents sur tous les principaux médias sociaux, là où sont nos clients, et il n’est pas prévu de changer. Nous étudions en permanence les évolutions des différents médias sociaux et nous y adaptons pour en avoir le meilleur usage ».

Même position du côté du groupe SNCF. « A titre personnel, j’ai quitté X. Mais pour la SNCF, ne pas y être du tout, alors que nos clients y sont, est impossible« , nous a indiqué Jean-Pierre Farandou, son PDG.

Keolis, la filiale de transport public de la SNCF, a lancé une réflexion sur le sujet mais n’a pas décidé de bouger pour le moment. « Nous avons un compte corporate pour le groupe et sommes également présents sur Linkedln et Instagram », indique Laurent Gerbet. Mais, ajoute le directeur des relations médias et e.réputation de l’entreprise, « nous avons déjà fait évoluer notre ligne éditoriale il y a plus d’un an sur X car les commentaires devenaient très trash. A chaque fois que nous postions un message, il y avait des propos offensants. Nous sommes désormais très factuels et nous ne cherchons pas à interagir. Nous souhaitons continuer à poster sur X car nos clients, et en particulier les élus, y sont« .

Keolis souhaite également rester sur X « pour ne pas laisser la place« . Selon Laurent Gerbet, « quand il y a une crise, c’est sur X que cela se passe. Nous restons pour surveiller et suivre. » Le responsable de l’image de Keolis n’exclut pas d’ouvrir un compte sur Bluesky, « très semblable au Twitter du début« . Et il rappelle que les réseaux de Keolis en région sont autonomes et peuvent communiquer différemment sur les réseaux de leur choix. « Besançon par exemple ne fait plus d’in