Contrats pour Alstom et Colas sur les extensions du RER nord-sud de Manille

Coup double pour les entreprises française aux Philippines, où Alstom et Colas Rail, au sein d’un consortium dirigé par le premier, ont été choisis par le maître d’ouvrage Mitsubishi Corporation pour le projet d’extension du North-South Commuter Railway (NSCR), le futur RER nord-sud de la région capitale de Manille, sur l’île de Luçon.

La part contractuelle d’Alstom, qui représente environ 1,1 milliard d’euros, comprend l’intégration du système, la signalisation et les télécommunications, l’alimentation électrique, le système de billettique, les portes palières, les systèmes de maintenance et les équipements de dépôt, ainsi que le poste central de signalisation et la formation. En matière de signalisation, Alstom devra notamment déployer un équipement ERTMS niveau 2 – une première en Asie du Sud-est – qui mettra en œuvre sa solution Atlas 200.

De son côté, Colas Rail sera responsable de la conception, de la fourniture, des travaux, des essais et de la mise en service des voies, ainsi que des caténaires. Colas rappelle qu’après la ligne souterraine du métro de Manille (fin 2021), l’extension du NSCR est le deuxième projet majeur d’infrastructure ferroviaire attribué à Colas Rail aux Philippines.

Le projet NSCR fait partie de la série d’infrastructures majeures « Build, Better, More » (construire, mieux, plus) en cours de réalisation aux Philippines pour étendre – ou plutôt restaurer – le réseau ferré national des PNR (Philippine National Railways). Financé par l’Agence japonaise de coopération internationale et censé ouvrir en 2029, le projet d’extension du NSCR, de part et d’autres de la phase 1 de ce RER (37 km entre Tutuban et Malolos, soit 11 gares), comprendra la section sud (55 km, 20 gares) entre Tutuban et Calamba (province de Laguna) et la section nord (51 km, 7 gares) entre Malolos et l’aéroport international de Clark (province de Pampanga). Des correspondances avec le métro souterrain et le métro léger seront offertes dans les gares les plus centrales de la section sud. A l’extrémité de cette dernière, une correspondance devrait être offerte à Calamba avec la future desserte intercités du sud de l’île de Luçon, dite PNR South Long Haul.

