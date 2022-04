Un an après la commande de 34 trains régionaux Coradia Stream de grande capacité par l’entreprise de transports publics du Land de Basse-Saxe (Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, LNVG) et trois mois après la commande de 17 de ces rames par DB Regio pour le Main-Weser Express, Alstom a reçu une deuxième commande de 29 rames par DB Regio, cette fois pour les lignes RE50 (Francfort – Fulda – Bebra) et RB51 (Francfort – Wächtersbach). Les rames devront entrer en service pour le changement d’horaire de décembre 2025.

Composées de quatre voitures (à deux niveaux aux extrémités, à un niveau entre les deux), ces rames pourront circuler en unités multiples (UM) ; elles offriront 420 places assises, soit 840 en UM (contre 720 places dans les compositions actuelles les plus capacitaires). La hauteur d’accès de 600 mm au niveau de chaque entrée devrait faciliter les montées et descentes dans pratiquement toutes les gares, les voitures centrales offrant un accès de plain-pied aux voyageurs à mobilité réduite. Cette facilitation des échanges en gare est censée contribuer à réduire le temps de parcours sur la ligne RE50 « de huit minutes en moyenne », entre Francfort et Fulda.

L’aménagement intérieur du train se caractérise par ses 30 espaces de rangement pour les vélos. Il comprend des espaces de quatre places assises, dotés de grandes tables fixées aux parois en 1re classe et de tables compactes en 2e classe. Le WiFi et des prises électriques seront disponibles à chaque place dans les deux classes.

Alstom assemblera les Coradia Stream sur son site allemand de Salzgitter. La gestion du projet et du contrat, la validation et la mise en service du produit, la documentation et la formation seront assurées en Allemagne, précise le constructeur.