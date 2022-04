DFDS et primeRail lancent un train de fret intermodal Sète – Cologne

La compagnie maritime danoise DFDS et le logisticien allemand primeRail étendent leurs opérations intermodales conjointes en créant une nouvelle relation de fret ferroviaire entre Sète et Cologne (Allemagne) en partenariat avec le logisticien turc Ekol Logistics. Deux allers-retours seront proposés chaque semaine entre Sète et Cologne par DFDS / primeRail, qui prévoit d’ajouter un autre aller-retour hebdomadaire.

Cette relation DFDS / primeRail offrira à ses clients un itinéraire alternatif de la Turquie à Cologne, ainsi qu’une nouvelle ligne continentale pour les entreprises d’Espagne et de France. Le choix de Sète comme terminus sud s’inscrit la stratégie de DFDS de « faire de cette ville un important centre d’échanges ».

