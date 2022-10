En Espagne, Thales équipe un raccordement stratégique entre LGV

Ce n’est qu’un raccordement de 1,7 km de long à la sortie sud de Cordoue, entre les lignes à grande vitesse Madrid – Séville et Cordoue – Malaga, mais il facilitera les transports dans le sud de l’Espagne, en raccourcissant d’une vingtaine de minutes les temps de parcours sur les relations à grande vitesse entre Séville, Malaga et Grenade. Ce troisième côté du triangle d’Almodóvar del Río, dit « bypass » et aussi orthographié « baipás » localement, évitera en effet aux voyageurs des trains à grande vitesse entre les villes les plus au sud de l’Espagne de rebrousser à Cordoue.

En vue d’équiper ce raccordement de 1 738 mètres de long exactement entre Almodóvar del Río et La Marota, Thales a remporté un contrat pour la conception et l’installation de systèmes de sécurité et de communications. Plus précisément, Thales sera chargé d’installer des systèmes de contrôle du trafic, de signalisation, de protection des trains et de communications. Soit un marché de 11,6 millions d’euros (hors TVA), pour une durée de réalisation supérieure à 17 mois, selon l’attributaire, qui précise que le projet « inclut l’adaptation des systèmes de contrôle du trafic : les enclenchements et systèmes de détection des trains (circuits de voie) de Thales pour le nouveau tronçon, l’extension du système de protection des trains (LZB) et du système ERTMS et l’adaptation des systèmes de télécommunications fixes et mobiles aux nouvelles conditions d’exploitation ». Le contrat prévoit également ​ la maintenance des nouvelles installations sur une durée de six mois.