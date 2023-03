En Suède, Clément Beaune inaugure l’Innovation Station d’Alstom

« Fier d’inaugurer en #Suède le 3ème centre d’innovation mondial d’@Alstom, un laboratoire d’excellence industrielle. À portée des universités et startups, on y développe les transports verts de demain. Fierté française, réussite européenne ! » C’est en ces termes que Clément Beaune a résumé l’inauguration, le 27 février, de l’Innovation Station d’Alstom à Västerås, en présence de Johan Sterte, préfet du Västmanland, et Maria Signal Martebo, PDG Alstom Suède. Ce centre d’innovation devrait accueillir en octobre 550 salariés dans 10 000 m2 répartis sur cinq étages, plus « quelque 200 embauches dans l’année ».

P. L.