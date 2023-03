La SNCF va remporter un premier lot TER en Hauts-de-France

Régulièrement, Xavier Bertrand, patron des Hauts-de-France, passait des soufflantes à la SNCF, il avait même suspendu ses paiements à l’opérateur ferroviaire à cause des dysfonctionnements liés au manque de conducteurs sur le réseau TER. Pour en finir avec l’opérateur historique, ou le piquer au vif, le patron de la région et son vice-président chargé des transports, Franck Dhersin, avaient convaincu les élus régionaux d’ouvrir le réseau TER à la concurrence. Les premiers appels d’offres avaient été lancés en 2020.

Et, le gagnant est… la SNCF.

Le 1er mars, en milieu de journée, Xavier Bertrand a annoncé qu’il allait proposer à l’exécutif régional de confier à l’opérateur ferroviaire public l’exploitation du premier lot mis en concurrence : celui de « l’Etoile d’Amiens » qui représente 17% du réseau TER. Il s’agit des lignes Amiens-Tergnier-Laon, Amiens-Saint-Quentin, Amiens-Albert, Amiens-Abbeville, Beauvais-Abancourt-le-Tréport, Amiens-Creil, et Amiens-Montdidier-Compiègne. Le contrat débuterait fin 2024, pour neuf ans.

« Le choix n’a été pas difficile entre les deux candidats », SNCF Voyageurs et Transdev (filiale de la Caisse des dépôts) », a indiqué à l’AFP une source proche du dossier. Dans la notation, la SNCF est devant. Il n’y a pas photo : on prend le meilleur« , a-t-elle ajouté.

Dans un tweet, Christophe Fanichet, directeur de SNCF Voyageurs, se félicite d’avoir proposé « une offre compétitive, sur-mesure et adaptée à l’écosystème du territoire couvert par le lot TER Etoile d’Amiens« .

Selon l’AFP et Mobilettre, SNCF Voyageurs s’est engagé à un objectif de régularité de 98,5% et à une augmentation de l’offre de 9,5%. Les pénalités seraient multipliées par quatre en cas de dysfonctionnements du réseau et la Région aurait la possibilité de résilier le contrat en cas de faute, sans verser d’indemnités.

La SNCF avait nommé en début de semaine un nouveau directeur chargé du « programme de redressement de la performance » dans la région, Bertrand Gosselin, ancien directeur général de la compagnie franco-belge Thalys.

N.A