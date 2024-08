Europorte et Kerlink vont suivre les marchandises par satellites

Europorte et Kerlink suivent les marchandises par satellites

Suivre les marchandises quasiment en temps réel, c’est l’objectif de Track value, une solution de traçage de fret développée conjointement, en consortium, par Europorte, filiale de Getlink, et Kerlink, fournisseur de solutions dédiées à l’Internet des Objets (IoT).

Pour sécuriser les marchandises dans tous les domaines du transport (routier, ferroviaire, aérien et maritime), Track value détecte les ruptures de flux ainsi que les défaillances des équipements ou des infrastructures, et envoie des alertes en cas de dysfonctionnements. Le logiciel permet aussi d’anticiper les opérations de maintenance.

L’originalité de Track value est surtout de faire appel aux communications satellitaires pour collecter les informations issues des capteurs. Jusqu’alors, les données de l’IoT, transitaient principalement par des liaisons terrestres (LoRa, wifi, 4G, 5G).

Pour cela, Kerlink s’appuie sur l’entreprise française Kinéis qui a commencé à mettre en service, fin juin, une constellation de 25 nanosatellites.

Cette première application industrielle dans le fret et la logistique devait être commercialisée au troisième trimestre 2024.