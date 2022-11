Gares & Connexions mise sur les panneaux solaires

Après un appel à manifestation d’intérêt lancé en février dernier, qui a recueilli plus de 50 candidatures, Gares & Connexions a choisi son premier partenaire pour produire de l’énergie photovoltaïque sur son domaine foncier : ce sera la société française Tenergie, avec laquelle le gestionnaire des gares a signé un accord le 31 octobre.

Cette société indépendante, implantée dans les Bouches-du-Rhône et qui accompagne depuis plus de 15 ans des acteurs du territoire (entreprises, collectivités…) sur le déploiement de solutions d’énergie renouvelable, a notamment été choisie pour sa capacité à s’intégrer dans un espace contraint comme l’est une gare, explique Marlène Dolveck, la directrice générale de SNCF Gares & Connexions, en rappelant que ce projet entre dans le cadre du plan stratégique de l’entreprise lancé en 2020 et vise un mix énergétique pour sortir du fossile. Une concrétisation bienvenue dans le contexte actuel de hausse des prix de l’électricité.

