Gares & Connexions teste un avatar pour orienter les voyageurs en gare du Nord

Depuis le 24 juillet, Gares & Connexions teste une borne interactive capable d’orienter en six langues les voyageurs. Déjà présentée en mai à Viva Technology, cette borne est basée sur des technologies d’intelligence artificielle (IA) avec des informations spécifiques à la gare du Nord et son environnement (notamment des renseignements culturels et touristiques), explique dans un communiqué la filiale de SNCF Réseau.

Deux avatars de deux athlètes SNCF, Sarah-Léonie Cysique (pendant la durée des JO) et Cédric Nankin (pendant les Paralympiques), vont pouvoir répondre en temps réel aux questions des voyageurs (700 000 visiteurs passent chaque jour dans la plus grande gare européenne). Les réponses peuvent intégrer des images, des vidéos et des textes.

Gares & Connexions explique avoir travaillé avec Meta « qui s’est doté de la technologie la plus avancée et open source (LLAMA 3.1) sur le marché en matière d’assistance virtuelle pilotée par l’IA Generative« . C’est aussi le fruit d’une collaboration avec un consortium d’entreprises emmenées par Alp Valley qui regroupe Brain Analytics, Fosfor, Inversive et VR Connection, précise le gestionnaire des gares.