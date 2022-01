Getlink risque de subir une perte pérenne de volume post-Brexit, estime Jacques Gounon

Invité le 10 décembre lors d’un Club VRT, Jacques Gounon, le président de Getlink, a dressé un premier bilan de la crise sanitaire pour son groupe. Il a estimé que Getlink a bien tiré son épingle du jeu malgré cette crise et le Brexit. Hors crise, a-t-il rappelé, 2,5 millions de véhicules légers et 1,5 million de poids lourds empruntent le tunnel sous la Manche chaque année. Depuis la crise et le Brexit, le volume de camions s’est réduit à 1,4 million. Jacques Gounon estime que le manque de conducteurs (dont bon nombre, venus de l’Est, ont été renvoyés chez eux) explique pour une large part cette chute. Selon lui, la baisse structurelle des volumes à transporter avoisine les 5 à 6 %. Le président de Getlink note aussi que le retour des formalités douanières a découragé des transporteurs. Certains contournent cette difficulté en passant par l’Irlande, qui est connectée à la Grande-Bretagne aujourd’hui sans contrôle douanier. Mais cela reste marginal, de l’ordre d’1 à 2 % des camions, affirme-t-il.

...