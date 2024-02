Grève : comment la SNCF va faire rouler un TGV sur deux malgré la mobilisation des contrôleurs

Malgré le conflit ce week-end avec les contrôleurs, qui s’annonce très suivie avec trois chefs de bord sur quatre en grève, la SNCF a affirme qu’elle va pouvoir faire rouler un TGV sur deux. Comment? En recourant à des agents volontaires habilités à porter la caquette de contrôleur, suite à une formation qui dure une semaine. Habilitation qui doit être renouvelée tous les ans.

En plus des non grévistes, 300 personnes (cadres, managers, agents dans des bureaux) se sont ainsi portés volontaires et vont descendre sur le terrain vendredi, samedi et dimanche, pour assurer la double mission de chef de bord : l’accueil et le contrôle des voyageurs ainsi que la garantie de leur sécurité.