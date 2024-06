Hitachi Rail rachète l’activité Systèmes de transport terrestre de Thales

La filiale ferroviaire du Groupe Hitachi acquiert les solutions développées par Thales GTS en matière de signalisation, billetterie, opérations et cybersécurité ferroviaires.

Cette fois, c’est fait. Le 31 mai, Hitachi Rail a finalisé l’acquisition de l’activité Ground Transportation Systems (GTS, Systèmes de transport terrestre) de Thales. Et ce, pour 1,660 milliard d’euros. Envisagée depuis presque trois ans, cette acquisition permettra à Hitach Rail, après transaction, d’étendre sa présence mondiale à 51 pays, la filiale ferroviaire du groupe japonais ajoutant que la majorité (environ 60 %) de ses revenus est désormais issue de la signalisation et des « systèmes générant une marge plus élevée ».

...