IDFM veut 1000 agents de sécurité en plus dans les transports

25 % de personnel en plus d’ici 2026 pour assurer la sécurité des voyageurs en Ile-de-France. C’est ce que souhaite Valérie Pécresse qui a indiqué, le 11 octobre dernier, vouloir « créer 1 000 postes supplémentaires dans les 5 prochaines années ». Ils s’ajouteront au 4000 emplois déjà déployés dans le réseau francilien, a ajouté la présidente d’Ile-de-France Mobilités.

Plus précisément, l’élue prévoit 400 agents de sécurité privée affectés dans les bus de Paris, 300 agents supplémentaires déployés dans les bus de grande couronne, 100 agents de sécurité privée supplémentaires pour la RATP, 23 agents supplémentaires pour le GPSR (la police de la RATP), et 80 agents pour les lignes ferroviaires (dont 40 nouveaux agents de la Suge, la police ferroviaire de la SNCF, et 40 agents de sécurité privée), nécessaires notamment dans le cadre du prolongement du RER E.

S’ajouteraient une centaine d’agents qualifiés, réunis au sein d’une Brigade régionale de sécurité que Valérie Pécresse veut aussi créer. Ces agents seraient « capables d’intervenir partout en Ile-de-France pour apporter un soutien temporaire aux effectifs de terrain en fonction des besoins », a souligné la patronne de l’Ile-de-France. « Les études juridiques et opérationnelles puis la mission de configuration devront préciser le fonctionnement et les modalités d’intervention de cette entité ».

Pour former ce personnel, IDFM veut créer une formation d’agents de sécurité privée spécialisée dans les transports, avec des modules spécifiques, adaptés au secteur des transports en commun. Le dossier de demande de certification a été déposé en juillet 2022 et celui-ci vient d’être enregistré par France compétences, qui assure notamment la régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage. IDFM consacre 160 M€ chaque année à la sûreté dans les transports franciliens.

Y. G.