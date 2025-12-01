Ikos achète une société espagnole d’ingénierie informatique et de cybersécurité

La société de conseil en ingénierie ferroviaire Ikos a annoncé début octobre avoir acquis Sica, une entreprise espagnole d’expertise en logiciels, systèmes de gestion de l’énergie électrique et cybersécurité.

Ikos compte plus de 1 700 ingénieurs répartis dans 33 bureaux à travers 15 pays dont la France, l’Espagne, la Belgique, l’Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni, l’Italie, la Suède, les États-Unis, le Canada et récemment l’Irlande. Le groupe met la main sur une société créée en 1995, employant 40 personnes et qui accompagne les grandes entreprises du secteur ferroviaire, de l’énergie, de l’industrie et de la cybersécurité en leur fournissant des systèmes de contrôle et de supervision électriques de nouvelle génération. Cette société bénéficie d’une forte présence en Amérique du Sud notamment au Brésil dans le cadre d’un projet sur le métro de Sao Paulo.