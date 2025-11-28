Je me connecte

Prime de partage de la valeur, table ronde sur les salaires,...

lock Prime de partage de la valeur, table ronde sur les salaires, prolongement d'accords... les premières annonces de Jean Castex pour satisfaire les syndicats

Publié le 28/11/2025 à 15h59
Jean Castex, PDG du groupe SNCF. © DR

Après une première prise de contact dans le cadre de réunions bilatérales, Jean Castex a rencontré hier, ensemble, les quatre organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Le PDG du groupe SNCF a fait part de ses priorités (sécurité, financement, accompagnement de l’humain, fret) et annoncé quelques décisions qui répondent à des demandes syndicales. Parmi celles-ci, une table ronde sur les salaires  (Négociations annuelles obligatoires) est programmée dès le 13 janvier. Dans le cadre des AO, le PDG a déjà annoncé qu’une prime de partage de la valeur (PPV) sera versée « le plus rapidement possible » aux salariés de SNCF Holding, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions et SNCF Optim’services pour « rec

Marie-Hélène Poingt
Par Marie-Hélène Poingt
