Le terminal de transport combiné « Ouest Provence » a été inauguré le 31 janvier. Installé dans la zone logistique et multimodale de Clésud, situé sur les communes de Miramas et de Grans, il a été conçu et réalisé par la société Terminal Ouest Provence.

L’investissement, d’un montant de 28,4 millions d’euros a été pris en charge par l’Union Européenne à hau