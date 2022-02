Jean-Pierre Farandou appelle à un « acte II » de la politique ferroviaire pour doubler la part du rail

Jean-Pierre Farandou prend de plus en plus souvent clairement position dans la sphère publique. En cette période pré-électorale, il présente le programme qu’il soutient pour le ferroviaire, via une tribune publiée depuis ce matin sur le site de la Fondation Jean Jaurès, pour dire l’urgence d’investir massivement dans le ferroviaire. C’est la « clef« , selon lui, « de la mobilité décarbonée de demain« .

Après l’acte 1 de la réforme ferroviaire (avec la création de la nouvelle SNCF en 2020 et la reprise de la dette de SNCF Réseau à hauteur de 35 milliards d’euros), il faut désormais, explique le président du groupe SNCF, passer à l’acte 2 pour atteindre la neutralité carbone, d’ici 2050, et s’attaquer au premier poste d’émissions de gaz à effet de serre : les transports qui représentent 31 % du total en France (25 % dans le monde).

...