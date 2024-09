JR East veut passer à la conduite automatique sur une ligne de Shinkansen

L’entreprise ferroviaire japonaise JR East, qui exploite les lignes au nord et à l’est de Tokyo, veut automatiser par étapes l’exploitation d’une première ligne de trains à grande vitesse d’ici au milieu de la prochaine décennie. Cette annonce, qui a donné lieu à une conférence de presse en septembre, confirme les grandes orientations annoncées dès le printemps 2023 par ce réseau japonais, dans le cadre du protocole d’accord signé avec son voisin, JR West, pour développer en commun l’automatisation de leurs rames Shinkansen de dernière génération, respectivement désignées E7 et W7 et techniquement identiques. Ces matériels sont entre autres exploités en commun sur les dessertes Hokuriku Shinkansen.

