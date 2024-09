Alstom va rénover les rames Voyager et Super Voyager britanniques

Alstom a remporté le contrat de rénovation des rames diesel-électriques Voyager et Super Voyager du parc CrossCountry. D’une valeur de l’ordre de 60 millions de livres sterling (70 millions d’euros), ce contrat porte sur le rajeunissement de l’aménagement intérieur de ces rames pour dessertes grandes lignes, qui comprend le remplacement des sièges et des tables, et l’application de la nouvelle livrée extérieure CrossCountry (voir illustration). Recyclables ou revalorisables, les sièges et tables du nouvel aménagement sont plus légers que ceux d’origine, ce qui devrait se traduire par une moindre consommation d’énergie.

