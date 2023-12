La Bretagne s’engage pour dix ans avec la SNCF

Signature le 7 décembre 2023 de la convention TER entre la Bretagne et la SNCF, avec Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, et Loïg Chesnais-Girard, président de région au centre, droite, Michaël Quernez, vice-président chargé du Climat et des mobilités, à gauche, Magali Euverte, directrice des TER Bretagne

© @MhP